ABD'nin Kentucky eyaletinde, çocuğuna nafaka ödememek amacıyla ölü kayıt sistemini hackleyerek kendisini ölü gibi gösteren bir kişiye yaklaşık 7 yıl hapis cezası verildi. Kentucky Savcılık Ofisi'nin açıklamasına göre, Jesse Kipf adlı kişi, başka bir eyaletteki doktorun kullanıcı adı ve şifresini çalarak bu doktorun bilgilerini kullanarak Hawaii'deki ölü kayıt sistemine giriş yaptı.

Sahte ölüm belgesi hazırladı

Kipf, doktorun dijital imzasıyla hazırladığı sahte ölüm belgesini kendi bilgileriyle düzenleyerek kendisini ölü olarak kaydettirdi. Bu yöntemle, birçok hükümet veri tabanında kendini “ölü” olarak gösterdiğini kabul eden Kipf, bu dolandırıcılığı çocuk nafakası yükümlülüklerinden kaçınmak için yaptığını belirtti.

Ekstra suçlar ve ceza

Kipf’in suçları sadece sahte ölüm belgesiyle sınırlı kalmadı. Farklı eyaletlerdeki ölü kayıt sistemlerini ve özel iş ile kamu ağlarını hackleyen Kipf, bu ağlara erişim bilgilerini başkalarına satmaya çalıştı. Suçunu kabul eden Kipf, “dolandırıcılık ve ağır kimlik hırsızlığı” suçlarından yaklaşık 7 yıl hapis cezasına çarptırıld