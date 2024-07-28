Telefonunun durmaksızın çaldığını ve arayanların kendisine evlilik teklifi ettiğini belirten Karadere, "TC kimlik numarama kadar biliyorlar. Benim adıma hat çıkarmışlar, 800 lira fatura geldi. Savcılığa suç duyurusunda bulundum" dedi.

Yaşadığı durumu anlattı

2016, 2018, 2022 ve 2024 yıllarında Survivor'a katılarak performansıyla dikkat çeken milli atlet Nagihan Karadere, saplantılı hayranları nedeniyle büyük sıkıntılar yaşıyor. Telefon numarasının birçok kişinin eline geçmesiyle hayatı kabusa dönen Karadere, Show Ana Haber'e yaptığı açıklamada yaşadığı durumu anlattı.

Evlilik teklifi aldı

Nagihan Karadere, sürekli tanımadığı kişiler tarafından aranmanın kendisinde fobiye neden olduğunu belirtti. "Başıma gelmeyen kalmadı, depresyon moduna girdim. Artık telefon kullanamayacak duruma geldim. Telefon sesi artık fobim oldu. Telefonum tüm Türkiye'ye yayılmış gibi arayan arayana. Gece aramaya bir başlıyorlar sabah 4'e kadar telefonum hiç susmuyor. Engelliyorum, uyarıyorum... Arayanlar 'Seni çok seviyoruz, büyük hayranlık duyuyoruz' diyorlar. Biri arıyor benimle evlenmek istiyor, biri arıyor para istiyor" dedi.

Kişisel bilgileri çalındı

Karadere, kişisel bilgilerinin tanımadığı kişilerin eline geçtiğini ve bu durumun çok tehlikeli olduğunu vurguladı. "TC kimlik numaramı bana söyleyenler oluyor, bu çok tehlikeli bir şey. Benim için son radde o oldu. Benim bütün bilgilerimi ele geçirmişler. Üzerime olan numaraları söylüyorlar, adıma numara ve internet paketi alınmış. Faturalar da bana yansıyor, son olarak 805 TL geldi. Korkuyorum... Belki benim bilgilerimle birine yardım ve yataklık yapıyorlar. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk" ifadelerini kullandı.