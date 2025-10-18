3. Lig 4. Grup’ta yenilgisiz liderliğini sürdüren Karşıyaka, İzmir Atatürk Stadı’nda ağırladığı Nazillispor’u Yasin’in golüyle 1-0 mağlup etti.

Kaf-Kaf lige namağlup devam ediyor

3. Lig 4. Grup’ta haftanın dikkat çeken maçında Karşıyaka, İzmir Atatürk Stadı’nda Nazillispor’u 1-0 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü.

Alsancak Stadı’ndaki zemin bakım çalışmaları nedeniyle Atatürk Stadı’nda üst üste üçüncü kez sahaya çıkan yeşil-kırmızılılar, 32. dakikada Yasin’in attığı golle üç puanın sahibi oldu.

Nazillispor’da 90+2. dakikada ikinci sarı karttan Emir kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Yeni teknik direktörü Yüksel Yeşilova yönetimindeki ilk maçında da galibiyetle tanışamayan Nazillispor, 2 puanla düşme hattında kaldı.

Karşıyaka bu galibiyetle puanını 19’a yükselterek zirvedeki yerini korudu.

Maçtan dakikalar

32. dakika: Mücahit’in ara pasında ceza sahasına sarkan Yasin, gelişine sert vurarak takımını öne geçirdi: 1-0.

35. dakika: Yasin bir kez daha gole yaklaştı ancak şutu direğin yanından auta çıktı.

81. dakika: Erhan’ın kullandığı köşe vuruşunda Hıdır’ın kafa vuruşunu kaleci Mehmet Mert son anda kornere çeldi.

85. dakika: Karşıyakalı Samet’in rövaşatası üstten auta gitti.

90+2. dakika: Nazillisporlu Emir, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Karşıyaka:

Tunay – Harun, Alpay, Hıdır, Ferdi, Mücahit (Dk. 68 Samet), Tolga (Dk. 60 Berat), Erhan (Dk. 90+1 Ensar), Erol, Mehmet Güneş (Dk. 60 Doğanay), Yasin (Dk. 90+1 Hamza)

Nazillispor:

Mehmet Mert – Abdülmelik, Ahmet Arda (Dk. 85 Eray), Ahmet Buğra (Dk. 20 Emir), Emirhan, Talha, Bertuğ (Dk. 46 Yusuf Mert), Recep, Ömer Çetinbaş, Yunus (Dk. 69 Hüseyin), Taner

Goller: Dk. 32 Yasin (Karşıyaka)

Kırmızı kart: Dk. 90+2 Emir (Nazillispor)

Sarı kartlar: Yasin, Doğanay, Erhan (Karşıyaka); Taner, Recep, Emir (Nazillispor)

Hakem: Birkan Altındaş

Stat: İzmir Atatürk

Namet Ateş (Karşıyaka):

“Ligde iyi bir ivme yakaladık. Oyuncularım sahada ellerinden geleni yaptı. Bu galibiyet serimizi sürdürmek için önemliydi.”

Yüksel Yeşilova (Nazillispor):

“İyi mücadele ettik ama sonuca gidemedik. Yeni bir sistem kuruyoruz, sabırlı olacağız.”