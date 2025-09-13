3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karşıyaka, transfer döneminin son gününde altyapısından yetişen eski oyuncusu Namık Barış Çelik’i kadrosuna kattı. 27 yaşındaki kanat oyuncusu, 6 sezon forma giydiği yeşil-kırmızılı kulübe geri döndü.

Namık Barış 6 sezon sonra yuvada

2017-2023 yılları arasında Karşıyaka forması giyen Namık Barış, iki kez 3. Lig’de Play-Off mücadelesi yaşadı. Deneyimli oyuncu, son olarak Ayvalıkgücü Belediyespor’da görev yaptı ve Play-Off finalinde 2. Lig’e yükselme şansını kaybetti.

Uzunoğlu ve Avcı son gün imza attı

Karşıyaka, Namık Barış’ın yanı sıra Muğlaspor’dan Yasin Uzunoğlu ve Çaykur Rizespor’dan Doğanay Avcı’yı da kadrosuna kattı. Böylece yeşil-kırmızılı ekip toplamda 20 transfer gerçekleştirmiş oldu.

Ömer Faruk Kadroda Kaldı

Sezon öncesi 8 ay men cezası alan golcü Ömer Faruk Sezgin, sözleşmesi feshedilmeyerek takımda tutuldu. Yönetim, oyuncunun peşinatını geri alırken sezon boyunca ödeme yapılmayacağı belirtildi.