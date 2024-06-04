Fizik-matematik alanında başladığı akademik yolculuğunu, nanoteknoloji ve nano yapılar üzerine yaptığı çalışmalarla derinleştiren Prof.Dr. Nurcan Artunç ilk kişisel resim sergisini GT Art sanat galerisinde açtı.

Akademik kariyerine yoğun madde fiziği üzerine doktora yaparak adım atan Prof.Artuç, 1999 yılında profesörlüğe ulaştı. Meslek hayatı boyunca sanata ve özellikle resme karşı özel bir ilgi duyan sanatçı resimle ilgili aldığı eğitimlere kendi yorumunu katarak kendine has bir tarz ortaya çıkardı. İşi gereği ilgi alanı olan nano yapıların olağanüstü güzelliği karşısında sanatla iç içe bir yolculuğa çıkan sanatçının eserleri, nano sanattan Nebula ve yıldızlara, insan yaşamından doğanın mistik yüzüne kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Nano evrenin büyüleyici detaylarını makro evrenle buluşturan bu çalışmalar, insan ve doğayı transformatif bir bakış açısıyla ele almakta ve izleyicilere nanoteknolojiyle sanatın kesiştiği nadir bir yolculuk sunuyor. Daha önce birçok karma sergide eserleri yer alan sanatçının yağlı boya tablolardan oluşan ilk kişisel sergisi katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Toplam 35 eserin yer aldığı sergi 15 Haziran tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak.