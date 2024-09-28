İtalya'nın en üst düzey futbol ligi olan Seria A, bu hafta sonu nefes kesen bir mücadeleye ev sahipliği yapacak. Napoli, 29 Eylül Pazar günü saat 21.45'te Monza ile Stadio Diego Armando Maradona'da karşılaşacak. Taraftarlar, ev sahibi ekibin galip gelerek puan tablosunda yukarılara tırmanmasını umuyor.

Maç detayları

Tarih: 29 Eylül 2024

Saat: 21.45

Kanal: S Sport Plus, S Sport 2

Stadyum: Stadio Diego Armando Maradona

Hakem: G. Manganiello

Yan Hakemler: V. Vecchi, N. Cipriani

Takımların durumu

Napoli, sezonun başından beri gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Son maçlarında aldığı sonuçlarla yükselişte olan Napoli, Monza karşısında avantajlı bir skor almak için sahaya çıkacak. Öte yandan, Monza ise sezonun başında zor zamanlar geçirdi. Ancak, bu maçı kazanarak ivme yakalamak istiyor.