Muğla’nın en önemli ihracat ürünlerinden biri olan narenciyede yaşanan Akdeniz Meyve sineği sorununu Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahada yaptığı çalışmalarla çözerek üreticileri büyük bir ilaçlama maliyetinden kurtarıyor ve narenciyenin ihracatında önemli bir katkı sağlıyor. Büyükşehir ekipleri, Köyceğiz ilçesinde narenciye üretiminin yüzde 70’inin yapıldığı 35 bin dekar arazide 3 bin ara konukçuda Akdeniz meyve sineğine karşı biyoteknolojik yöntemlerle tuzaklama çalışması başlattı.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Akdeniz Meyve sineği çalışmalarından memnuniyetini dile getiren Zaferler Muhtarı Sedat Ayhan, geçim kaynaklarının başında narenciyenin geldiğini, ihracat için gönderilen narenciyenin Akdeniz meyve sineği nedeni ile geri döndüğünü belirtti ve kendilerini bu sorundan kurtaran Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a teşekkür etti. Muhtar Sedat Ayhan, “Bizim tarlalarımızda kayısı, şeftali, hünnap, incir ağaçlarımızdan Akdeniz meyve sineği narenciyeye sıçrıyor. Narenciyeyi ihraç ettiğimiz için bu sinek nedeniyle ürünlerimiz ihracattan dönüyor. Öncelikle bu sorunla toplu mücadele etmek lazım. Narenciyenin en yoğun olduğu bölge Döğüşbelen, Hamitköy, Zaferler mahallerimizdeki 35 bin dekar arazide portakal ağaçları var. Geçim kaynağımız da portakal” dedi.