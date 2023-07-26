EİB'den yapılan açıklamaya göre Gümüldür pazar yerinde mandalina üreticilerine Akdeniz meyve sineği tuzağı dağıtımı için tören düzenlendi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, üretim ve ihracatta kalıntısız ve kaliteli üretime büyük önem verdiklerini söyledi.

Türkiye'nin narenciye ihracatının 2022 yılında 904 milyon doları bulduğunu, mandalinanın da 463 milyon dolarla ihracat lideri olduğunu kaydeden Uçak, "2023 yılında narenciye ihracatında 1 milyar doları aşmayı hedefliyoruz. Hem yerimizi kaybetmemek hem de daha ileriye gitmek için kalıntısız ve kaliteli üretim hayati derecede önemli. Bu yüzden üreticilerimizin kalıntısız üretim yapmalarını her zaman destekliyoruz ve bu konuda ne yapılması gerekiyorsa tüm paydaşlar olarak elimizi taşın altına koyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Uçak, biyoteknik mücadeleyi de desteklediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile birkaç senedir üreticilerimize Akdeniz meyve sineği tuzağı dağıtıyoruz. İyi Tarım Uygulamaları Projesini yürütüyoruz. Birlik olarak 3 yıldır bölgelerden numuneler alarak kalıntı anlamında sorunlu bölgeleri belirlemeye çalışıyoruz. Avrupa ve Rusya bizim için en önemli pazarlar ve bu pazarlara girmek için kalıntısız üretim çok önemli. Bu pazarları kaybetmemek için hep birlikte çalışama devam etmemiz gerekiyor."