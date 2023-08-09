2022 yılında Türkiye geneli narenciye ihracatının 904 milyon dolara ulaştığını hatırlatan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2022 yılında 4 düşüşle 2 milyar 953 milyon dolarlık Türkiye geneli yaş meyve sebze ihracatımızda narenciyenin payı 30 olarak gerçekleştiğini söyledi. Uçak, Türkiye genelinde 2020’de 1 milyon 802 bin ton narenciye ihraç ederken, 2021 yılında 1 milyon 963 bin ton, 2022’de ise 1 milyon 940 bin tona ulaşıldığını kaydetti.

TÜRKİYE NARENCİYE ÜRETİMİNDE DÜNYADA 8’İNCİ, AVRUPA’DA 2’İNCİ

Uçak, 2022 yılı Türkiye geneli turunçgil ihracatında yüzde 2 artışla 463 milyon dolarla mandarin ilk sıradayken, limon ihracatında da yüzde 272 milyon dolara ulaşıldığını, portakal ihracatının 98 milyon dolar, greyfurt ihracatının ise 69 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

“Ülkemiz narenciye üretiminde dünyada 8’inci, Avrupa’da 2’inci sırada yer alıyor. Narenciye ihracatımızın yüzde 70’ine yakınını gerçekleştirdiğimiz ana pazarlarımız Rusya’ya 2022 yılında 429 milyon dolar, Ukrayna’ya 84 milyon dolar, Irak’a 68 milyon dolar, Polonya’ya yüzde 33 artışla 46 milyon dolar, Romanya’ya 42 milyon dolarlık dışsatım gerçekleştirdik. Narenciyede 2022 yılına göre bu sezon ürün miktarı oldukça yüksek. Kayda değer bir verim artışı var. Kalite beklentisi ortalamanın üzerinde. Ege Bölgesi’nde 2022/23 sezonunda yüzde 14’lük artış yakaladık. 2023/24 sezonunda ise yüzde 86 artış öngörülüyor. 2023/24 dönemi narenciyede rekorlar kıracağımız en bereketli dönemimiz olacak. Hedefimiz 1 milyar doları Türkiye’ye kazandırmak" diye konuştu.