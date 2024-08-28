Narin Gibi Kayıp Çocuklar Dursun Kağan Ve Evrim Atış Hala Bulunamadı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın bulunması için arama çalışmaları devam ediyor. Yedi gündür süren arama faaliyetleri, Tokat’taki kayıp çocukları yeniden gündeme getirdi. 2015 yılında Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve 2018 yılında Turhal ilçesinde kaybolan Evrim Atış’ın durumları, Diyarbakır'daki kayıp olayını hatırlatıyor.

Narin Güran için Türkiye seferber oldu

Diyarbakır’ın Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için Türkiye genelinde geniş çaplı arama çalışmaları sürüyor. Küçük Narin’in bulunması için yapılan tüm çabalara rağmen henüz bir iz bulunamadı. Bu olay, Tokat’ta yıllardır kayıp olan çocukları da yeniden gündeme getirdi.

Dursun Kağan Taşçı’dan 8 yıldır, Evrim Atış’tan 6 yıldır haber yok

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde 29 Aralık 2015 tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Dursun Kağan Taşçı ve Turhal ilçesinde 10 Temmuz 2018’de kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış’la ilgili çalışmalar hala sonuçsuz kalmış durumda. Dursun Kağan’dan 3 bin 165 gün, Evrim’den ise 2 bin 242 gündür haber alınamıyor.

Reşadiye’de bulunan çocuk kemikleri: Bayram Erol’a ait oldu

2018 yılında, Reşadiye ilçesinde bir çöp alanında bulunan çocuk kemikleri, 29 Aralık 2015’te kaybolan Dursun Kağan Taşçı ile 10 yaşındaki Bayram Erol’a ait olabileceği şüphesiyle incelendi. DNA testi sonucunda kemiklerin Bayram Erol’a ait olduğu belirlendi, ancak Dursun Kağan’ın izine rastlanamadı. Olay üzerinden geçen 3 bin 165 günün ardından Dursun Kağan hala bulunamadı.

Evrim Atış’ın kaybolması: JAK ve AFAD ekipleri arama yapmıştı

Evrim Atış, 10 Temmuz 2018 tarihinde Tokat’ın Turhal ilçesindeki yaylada kayboldu. Kısa süreliğine gözden kaybolan küçük kızın bulunması için jandarma, AFAD ve özel JAK ekipleri tarafından geniş çaplı aramalar yapıldı. Ancak, uzun süren aramalara rağmen Evrim Atış’ın izine rastlanamadı. Annesi Dilek Atış, kızını bulmak için tüm çabaları göstermiş olsa da sonuç alamadı.