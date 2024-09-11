Diyarbakır’da 19 gün sonra cesedi bulunan sekiz yaşındaki Narin Güran ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında anne, baba ve iki ağabeyin de olduğu şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Kur’an kursundan çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve 19 gün sonra cesedi bulunan sekiz yaşındaki Narin Güran ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

Narin'in tutuklu amcası muhtar Salim Güran, anne Yüksel Güran, baba Arif Güran ve iki ağabeyin de aralarında bulunduğu şüphelilerin Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelen özel ekiplerce yapılan çapraz sorgusu sona erdi.

Şüpheliler, Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi.

23 şüpheliden biri ise serbest bırakıldı.

İtirafçı tutuklandı, Salim Güran'ın avukat davadan çekildi

Narin Güran cinayetinde, cesedi evin yakınındaki Eğertutmaz Deresi'nin kenarına götürdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar (48), jandarma ifadesinin ardından savcılığa ve buradaki ifade işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilerek "Çocuğu kasten öldürmeye iştirak" gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Cesedin bulunduğu çuvalı suyun kenarındaki doğal kayanın dibine yerleştirdiğini, üstüne bir taş koyduğunu itiraf eden Nevzat Bahtiyar “Dışarıdan bakınca orada bir şey olduğu anlaşılmıyordu. Savcılıkta verdiğim ifademde geçen Salim'in bana dediği 'Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm' şeklindeki ifade doğrudur. Daha önce ifademde bu durumdan bahsetmemiştim çünkü Salim Güran'dan korkmuştum" demişti.

Amca ve köy muhtarı Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul, "Bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğimden müdafilik görevinden çekilmiş bulunmaktayım" sözleriyle dosyadan çekildiğini açıkladı.