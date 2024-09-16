Diyarbakır'da 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayet soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Savcılık ve jandarma ekiplerinin titizlikle yürüttüğü soruşturmada, Narin’in cansız bedeninin içinde bulunduğu çuvalla aynı seri numarasına sahip çuvalların, tutuklu sanıklardan Nevzat Bahtiyar’ın evinde bulunduğu ortaya çıktı.

Nevzat Bahtiyar’ın itirafları ve yeni delil

21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Cinayetle ilgili itiraflarda bulunan Nevzat Bahtiyar’ın, Narin’in bedenini bir çuvalın içine koyarak dereye gömdüğünü beyan etmesinin ardından, jandarma ekipleri Bahtiyar’ın evinde detaylı bir arama gerçekleştirdi.

Arama sonucunda, Narin Güran’ın taşındığı çuval ile aynı seri numarasına sahip, kullanılmamış çuvallara ulaşıldı. Bu bulgu, savcılığın elindeki delillerle uyumlu olup, cinayetin işlendiği çuvalın izini sürmek açısından önemli bir bilgi sundu.

İki yeni şüpheli gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında, Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. İ.K. ve Ş.K. isimli iki şüpheli daha gözaltına alındı. Bu kişilerinin, Narin’in yakınları olduğu öğrenildi. Şu ana kadar Narin Güran’ın öldürülmesiyle bağlantılı olarak, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran’ın da aralarında bulunduğu toplam 11 zanlı tutuklandı.

Ayrıca, 13 Eylül'de gözaltına alınan Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran’ın jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Soruşturma, olayın tüm detaylarını aydınlatmak amacıyla sürdürülüyor.