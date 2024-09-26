Narin Güran cinayetinde yeni gelişmeler yaşanıyor. 8 yaşındaki Narin, Diyarbakır’ın Tavşantepe Köyü’nde kaybolduktan 19 gün sonra bir çuval içinde dere yatağında ölü olarak bulunmuştu. Olayla ilgili olarak tutuklanan 12 kişi arasında annesi Yüksel Güran’ın da bulunduğu belirtildi.

Yeni delil ahırda bulundu

Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirebilecek yeni bir delilin ahırda bulunduğu öğrenildi. Olayın baş şüphelisi Nevzat Bahtiyar, ifadesinde cinayeti birlikte işlediği amca Salim Güran ile ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı. Bahtiyar, Narin’in cesedini battaniyeye sardıktan sonra çuvala koyduğunu ve bunu kendi ahırına gizlediğini öne sürdü.

İfadesinde, "Narin’i Salim ile birlikte bir battaniyenin arasına bıraktık. Cesedi kucağıma alarak ikametten çıktığımda kapı önünde bulunan Narin’e ait terlikleri de Salim'in söylemesi üzerine alıp battaniyeye koydum" diyen Bahtiyar, annesi Yüksel Güran’ın da bu anlara tanık olduğunu belirtti.

Cinayetin nedeni ne?

Ekiplerin yürüttüğü detaylı araştırma devam ederken, Narin Güran’ın ölümünün nedenleri üzerine soruşturmalar derinleşiyor. Küçük kızın, uygunsuz bir duruma tanıklık ettiği ve bu yüzden öldürüldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Şüpheli çocuk ölümleri gündemde

Tavşantepe Köyü’nde yaşanan diğer şüpheli çocuk ölümlerinin de soruşturmanın seyrini değiştirebileceği düşünülüyor. Narin’in ablasının da çocuk yaşta vefat ettiği öğrenildi ve bu durum köydeki ölümlerle ilgili derin bir endişe yaratıyor. Sabah gazetesinin ulaştığı bilgilere göre, köyde toplamda 15 çocuk ölümü kaydedilmiş, bunların 9’u Güran ailesine ait.

Narin Güran ve diğer çocukların ölüm tarihleri:

Narin Güran : 8 yaşında

: 8 yaşında T.G. (Narin’in ablası): 5 yaşında, 19 Kasım 2009

(Narin’in ablası): 5 yaşında, 19 Kasım 2009 Savaş Güran (Narin’in amca çocuğu): 22 yaşında, 28 Ağustos 2011

(Narin’in amca çocuğu): 22 yaşında, 28 Ağustos 2011 F.D. : 18 günlükken

: 18 günlükken M.B. : 1 yaşında, 23 Ekim 2012

: 1 yaşında, 23 Ekim 2012 S.D. : 1 yaşında, 15 Ocak 1986

: 1 yaşında, 15 Ocak 1986 Ş.D. : 2 yaşında, 2 Mart 2001

: 2 yaşında, 2 Mart 2001 Ş.K. : 9 yaşında, 10 Ocak 2009

: 9 yaşında, 10 Ocak 2009 Z.T.: 12 yaşında, 31 Mayıs 2001