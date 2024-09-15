Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Cinayetin işlendiği saatlerde eve girip çıkan ve olayın şüphelileri arasında yer alan yenge Hediye Güran’ın gözaltı süresi uzatıldı. CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, çemberin daraldığını belirterek, Hediye Güran’ın olay anındaki rolünün belirlenmesinin önemine vurgu yaptı. Uludağ, Hediye Güran’ın, olay saatinde yanında bulunan anne Yüksel Güran’ın ifadesiyle çeliştiğini ve bu durumun soruşturmada önemli bir ipucu sunduğunu ifade etti.

15 yaşındaki şüpheli yeniden gözaltına alındı

Narin Güran cinayetinin soruşturmasında önemli bir gelişme daha yaşandı. Cinayetle bağlantılı olarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 15 yaşındaki şüpheli R.A., savcılığın talebi üzerine yeniden gözaltına alındı. Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edilen R.A., Narin Güran’ın amcası Salim Güran’ın işçisi olduğu bilgisiyle dikkat çekti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen R.A., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.