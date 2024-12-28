Diyarbakır'da “boğularak” öldürüldüğü ortaya çıkan sekiz yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin dava, üçüncü gününde devam ediyor.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile cesedi taşıdığı tespit edilen komşu Nevzat Bahtiyar, davanın ikinci duruşmasının üçüncü gününde adliyeye getirildi.

Saat 10.00'da başlayacağı açıklanan duruşma gecikmeli olarak başladı.

Gazeteci Rojda Altıntaş’ın aktardığına göre Diyarbakır eski Baro Başkanı Nahit Eren, dün salondan çıkarılan avukatlara ilişkin “Duruşmada yaşanan usulsüzlüklere sessiz kalmanız bizi üzdü. Sanıklar burada bağırıyor. Sanıklar tehdit içerikli konuşuyor. Bana bağırıldı, çağrıldı. Ama avukata yaptığınız tutumu asla kabul etmiyoruz. Bu anlamda bizim sizden ricamız, hiç kimsenin kimseye gözdağı verecek bir duruma gelmemesi. Dün bu salonda kalaşnikoflardan bahsedildi, hiçbir şey demediniz” dedi.

Mahkeme Başkanı ise bu eleştiriye, “Ben burada PKK, IŞİD, FETÖ üyelerini yargıladım. Ben nerede müdahale edeceğimi gayet iyi bilirim. Dünkü hâkim değilim ben. Enes’in kalaşnikof muhabbetine bilerek müsaade ettim. Belki suç duyurusunda bulunacağım. Belki kararımı etkileyecek bir şey söyleyecek. Vardır bizim de bir bildiğimiz! Benim iyi niyetim suistimal edilmesin. İyi niyetim suistimal edilirse, milletvekillerini dahi çıkaracağım” cevabını verdi.

Bugün Enes Güran’ın son avukatı ile birlikte Yüksel Güran’ın savunması alınacak. Mahkeme, karar için son sözleri aldıktan sonra 3-5 sonra müzakereye çekilecek ve ardından kararını açıklayacak.

Hâkimin “Bizden bir şey saklıyorsunuz” tepkisi

Amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve Narin'i dereye bıraktığını söyleyen Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Davanın ikinci duruşmasının ilk gününde son tanıklar Salim Güran'ın işçisi Ramazan A., çoban Ahmet Akgün ve tutuksuz amca Erhan Güran tanık olarak ifade vermişti. Tanıkların çelişkili ifadeler vermesi üzerine Mahkeme Başkanı “Bizden bir şey saklıyorsunuz” diye tepki göstermişti. Savcı mütalaasını tekrarlamıştı.

Tanık ifadelerinin ardından ise dün, sanıklar Salim Güran, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın son savunmaları alınmıştı.