Diyarbakır'da “boğularak” öldürüldüğü ortaya çıkan sekiz yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin dava, üçüncü gününde devam edecek.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile cesedi taşıdığı tespit edilen komşu Nevzat Bahtiyar, davanın ikinci duruşmasının üçüncü gününde adliyeye getirildi.

Duruşma, saat 10.00'da başlayacak.

Hâkimin “Bizden bir şey saklıyorsunuz” tepkisi

Amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve Narin'i dereye bıraktığını söyleyen Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Davanın ikinci duruşmasının ilk gününde son tanıklar Salim Güran'ın işçisi Ramazan A., çoban Ahmet Akgün ve tutuksuz amca Erhan Güran tanık olarak ifade vermişti. Tanıkların çelişkili ifadeler vermesi üzerine Mahkeme Başkanı “Bizden bir şey saklıyorsunuz” diye tepki göstermişti. Savcı mütalaasını tekrarlamıştı.

Tanık ifadelerinin ardından ise dün, sanıklar Salim Güran, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın son savunmaları alınmıştı.

Savunması alınmayan tek isim sanık anne Yüksek Güran kalmıştı. Duruşma, bugün Yüksel Güran'ın savunması ile devam edecek.

Duruşma sonunda bir karar çıkması bekleniyor.