Narin Güran cinayetinde sanık Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz, yaptığı yazılı açıklamayla davadan çekildiğini duyurdu. Eryılmaz, kararını meslek onuru ve vicdani sorumluluk gerekçesiyle açıkladı.

Neler yaşanmıştı?

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024’te kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cesedi, 19 gün sonra 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde bulundu. Olayla ilgili açılan davada, 28 Aralık 2024’te karar açıklanmıştı.

Yüksel Güran, Salim Güran ve Enes Güran’a “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar’a ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, mahkeme kararlarını hukuka uygun bulmuştu.

Avukat davadan çekildi

Sanık Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz, yazılı açıklamayla davadan çekildiğini duyurdu. Eryılmaz açıklamasında şunları kaydetti:

“Bugün, sadece bir vekillik görevinden değil, inancımın ve meslek onurumun sınandığı ağır bir yükten çekiliyorum. Narin Güran davasında, en zorlu anlarda savunmasını üstlendiğim Nevzat Bahtiyar’ın avukatlığını artık taşıyamayacağım vicdani bir sorumlulukla bırakıyorum.”

Eryılmaz, kararının gerekçesi olarak meslektaşlarıyla yaşadığı güven krizini ve ortaya çıkan ses kayıtlarını gösterdi:

“Bir davayı omuz omuza yürütmemiz gereken bir meslektaşımın, dava karara bağlandıktan sonra hakikati savunmaktan imtina etmesi yatmaktadır. Bardağı taşıran son damla, bizzat o avukata ait olduğu iddia edilen ve ‘Narin’i Nevzat öldürdü’ dediği bir ses kaydının varlığı olmuştur.”

Avukat, müvekkili ve ailesinin sessiz kaldığını belirterek, güvenin temel bir savunma dayanağı olduğunu vurguladı:

“Yanınızda olması gerekenlerin gölgesi bile üzerinize düşmüyorsa, inancını yitirmiş bir avukatla aynı safta durmanız isteniyorsa ve en önemlisi, savunduğunuz kişinin masumiyetine dair şüphe bizzat ortağınız tarafından dile getiriliyorsa, o savaşta daha fazla kalınamaz.”

Ali Eryılmaz, davadan çekilmesine rağmen elde ettiği bilgilerle yargılamalara dahil olmayan ya da başka suçlardan yargılanan kişilerin de hesap vermesi için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbarlarda bulunmaya devam edeceğini açıkladı.