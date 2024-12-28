Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıklardan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran’ı "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca, sanıklardan Nevzat Bahtiyar’a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Sanıklar suçlamaları kabul etmedi

Davanın ikinci duruşması, 3. günde de devam etti. Duruşmada, sanıklar suçlamaları reddetti ve masum olduklarını savundu. Ağabey Enes Güran, suçlamaları kabul etmedi ve Nevzat Bahtiyar'ı suçlayarak beraatini talep etti. Anne Yüksel Güran da suçlamaları reddetti ve kendisinin masum olduğunu söyledi.

Sanıkların savunmalarının ardından, mahkeme salonunda ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı, sağlık personeli de salonda hazır bekletildi.

Mahkeme kararını açıkladı: Cezalar kesinleşti

Mahkeme heyeti, yapılan değerlendirmeler sonrasında sanıkların cezalarını açıkladı. "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran, ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Nevzat Bahtiyar’a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi ve cezalarda iyi hal indirimi uygulanmadı.

Olayın ardından soruşturma başlatılmıştı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni, 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde bulundu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 23 şüpheli gözaltına alındı, aralarından anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim ve komşuları Nevzat Bahtiyar da tutuklandı.