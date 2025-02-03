Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. 8 yaşındaki Narin Güran’ın vahşice katledilmesinin ardından tutuklanan sanıklar arasında yer alan Nevzat Bahtiyar’a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası kamuoyunda büyük tepkilere yol açtı. Diyarbakır Barosu, Bahtiyar’ın aldığı cezaya itiraz ederek, kararın yeniden değerlendirilmesini talep etti.

Bahtiyar’ın cezasına itiraz başvurusu

Diyarbakır Barosu, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararın ardından, Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere istinaf dilekçesi sundu. Dilekçede, Bahtiyar’a verilen cezaya karşı hukuki yanlışlıklar bulunduğu belirtilerek, suçun vasfının hatalı tespit edildiği ifade edildi. Baro, Bahtiyar’ın cinayete katkıda bulunan bir fail olarak cezalandırılması gerektiğini savundu.

Nevzat Bahtiyar’ın katılımcılığına dair yeni iddialar

Diyarbakır Barosu, Bahtiyar’ın Narin Güran’ın öldürülmesinde müşterek fail olarak yer aldığına dair birçok delil bulunduğunu belirtti. Dilekçede, Bahtiyar’ın olay saatinde ve sonrasında olayla bağlantılı olarak bulunduğu yerlerin mahkeme kararı ile sabitlendiği ifade edildi. Baro, Bahtiyar’ın cinayet suçuna katkı sağladığını ve bu nedenle “kasten öldürme” suçundan cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

Savcılıktan da itiraz

Öte yandan, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya karşı istinaf başvurusu yaparak, aynı gerekçelerle cezaya itiraz etti. Savcılık, Bahtiyar’ın cinayete iştirak ettiği iddialarını güçlendiren deliller bulunduğunu ifade etti.

Narin Güran cinayetinde, Bahtiyar’a "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Dava süreci devam ederken, başvurulan istinaf süreci, cezanın yeniden değerlendirilmesine olanak sağlayacak.