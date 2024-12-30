Diyarbakır’da sekiz yaşındaki Narin Güran’ın katledilmesine ilişkşn davada, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Davada, suç delillerini yok etmekle suçlanan Nevzat Bahtiyar ise dört yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davada, delilleri yok etmekten suçlu bulunan Nevzat Bahtiyar’a verilen ceza, birçok kişi için yeterli görülmedi. Cinayet davasının önemli figürlerinden Nevzat Bahtiyar, suç delillerini yok etmek ve değiştirmekten suçlu bulundu. Ancak cinayete iştirak ettiği yönündeki suçlamalardan beraat etti. Dört yıl altı ay hapis cezası verilen Bahtiyar’ın tutukluluğunun devamına karar verildi.

tv100’e konuşan Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz, bu süreçte nasıl savunma yapılacağı konusunda uzun süre çalıştıklarını belirtti ve Bahtiyar’ın suçlu olduğunu ancak katil olmadığını vurguladı. Eryılmaz, “Nevzat suçlu, ancak katil değil” ifadesini kullanarak şunları söyledi:

“30 gün önce bir sloganla yola çıktık, Nevzat suçlu, ancak katil değil, dedik. Bu slogana uygun olarak hareket ettik ve çalışmalarımız sırasında aynı bizim gibi düşünen binlerce insanın bize verdiği motivasyonla da yapmak istediğimiz şeylerin çoğunu da yapabildik. Zor da olsa günün sonunda gerçek suçlular cezasını buldu. Az da olsa toplum vicdanı rahatladı ve işlemediği bir suçtan yargılanan Nevzat da yine hak ettiği cezayı aldı. Delilleri karartmaktan dolayı dört yıl alı ay hapis cezası aldı. Belki vicdanları rahatlatmadı, aldığı ceza birçoğuna göre az kaldı ancak şunu unutmamak gerekir ki, cinayete iştirakten beraat ettikten sonra kendisine verilebilecek tek ceza delilleri karartmak ve yok etmekten dolayıydı. Bu suçun kanundaki alt sınırı altı ay üst sınır beş yıldı. Mahkeme dört yıl altı ay ile kendi takdir hakkını kullandı.”