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Nevzat Bahtiyar: “Sayın Başkanım Narin’i kesinlikle ben öldürmedim. Cesedini Salim verdi. Yemin ederim Narin'i ben öldürmedim.”

Amca Salim Güran: “Narin benim canımdır. Bu dünyada en son zarar verecek kişi benim. Beraatimi istiyorum.”

Anne Yüksel Güran: “Yüreğim yaralıdır ama Rabbim şahittir kızımın asla katili olmamışım. Asla kızıma zarar vermedim. Rabbim hakkımı bırakmasın.”

Abi Enes Güran: “Ben hep doğru konuştum. Hakkımı yiyenlere hakkım helal değil. Mahkeme ne derse odur, üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Serbest bırakılmak istiyorum.”

Narin Güran cinayetinin Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davasında karar açıklanmadan önce sanıklar son sözler ini söyledi. Cinayetin baş şüphelileri olarak yargılanan aile fertleri ve diğer sanık, suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

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