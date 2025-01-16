Diyarbakır'da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili davada, anne Yüksel Güran’ın tutukluluğuna yönelik yeni bir gelişme yaşandı. Avukatı, müvekkilinin tahliyesi için Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sundu.

Cinayet olayı ve tutuklamalar

Narin Güran, 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolmuş, 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunmuştu. Olayın ardından, amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı. Yargılama sonucunda, Yüksel Güran, Enes Güran ve Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, Nevzat Bahtiyar ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Anne Yüksel Güran'ın tahliye talebi

Yüksel Güran’ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, müvekkilinin tahliyesi için Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sundu. Mahkeme, bu dilekçeyi Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderme kararı aldı.

Nevzat Bahtiyar’ın tutukluluğuna itiraz

Öte yandan, Nevzat Bahtiyar’ın avukatları da, müvekkillerinin tutukluluğuna karşı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne itirazda bulunmuş, mahkeme de dilekçeyi Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderme kararı almıştı.