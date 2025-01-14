Türkiye’yi sarsan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili davada, yeni bir gelişme yaşandı. Diyarbakır’da görülen davada anne Yüksel Güran, verdiği bir ifadeyle olayın seyrini değiştirebilecek bir iddia ortaya attı. Yüksel Güran’ın cezaevinde "Cinayeti amca Salim Güran işledi" dediği öne sürüldü.

Ağır cezalar verilmişti

Daha önce mahkeme, Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran’ı “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Suça yardım ettiği iddia edilen Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

Avukatın sosyal medya paylaşımı

Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz, sosyal medyada yaptığı açıklamayla davayı yeni bir boyuta taşıdı. Eryılmaz, Yüksel Güran’ın cezaevinde "Salim yaptı" dediğini iddia ederek, “Herkes birbirini suçlamaya başlayacak, sürprize hazır olun” ifadelerini kullandı.

Eryılmaz ayrıca, “Cezaevindeki ziyaret trafiğini izleseniz neler olduğunu anlardınız. İstinaf sürecine kadar çok şey değişecek” diyerek, yeni itirafların gelebileceğini ima etti.

Davanın arka planı

Narin Güran’ın öldürülmesi, Türkiye’de infial yaratan bir olay olarak kayıtlara geçmişti. Yapılan soruşturmalarda, aile bireylerinin cinayete iş birliği içinde olduğu ortaya konmuştu. Mahkeme, olayın vahameti nedeniyle ağır cezalar verirken, aile içi ilişkilerin karmaşıklığı soru işaretlerini artırmıştı.

Yeni itiraflar mı geliyor?

Anne Yüksel Güran’ın “Salim yaptı” dediği iddiası, istinaf sürecinde davanın farklı bir boyut kazanabileceği ihtimalini güçlendirdi. Avukat Ali Eryılmaz’ın açıklamaları, kamuoyunda suçlamalar zincirinin devam edeceği yönünde yorumlandı.