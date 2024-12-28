Nevzat Bahtiyar, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde yaşayan bir sıva ustasıdır. 8 yaşındaki Narin Güran’ın kaybolmasının ardından ismi gündeme gelen Bahtiyar, ilk olarak köydeki arama çalışmalarına gönüllü olarak katılmıştır. Ancak ilerleyen süreçte, Bahtiyar’ın olayla ilgili kritik bilgiler verdiği ve itiraflarda bulunduğu ortaya çıkmıştır.

Nevzat Bahtiyar kimdir?

Nevzat Bahtiyar, Narin Güran cinayetinde önemli bir şüpheli olarak ortaya çıkmıştır. Soruşturma sırasında, Bahtiyar’ın amca Salim Güran tarafından tehdit edildiği ve cinayete dair iş birliğine zorlandığı ifade edilmiştir. Bu nedenle Bahtiyar, adli makamlara itirafta bulunmuş ve cinayetin çözülmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bahtiyar’ın itirafları, cinayetin aydınlanmasına katkı sağlamış ve davanın gidişatında belirleyici bir faktör olmuştur.