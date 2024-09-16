Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki inşaat işçisi Nevzat Temel, Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili tutuklanan Nevzat Bahtiyar ile aynı ismi taşımamak için isim değişikliği başvurusu yaptı.

İsim değişikliği talebi

Turgutlu Adliyesi'ne isim değişikliği talebini içeren dilekçesini sunan Temel, gazetecilere açıklama yaparak, yaşanan olaydan dolayı büyük bir üzüntü duyduğunu belirtti. Temel, "Diyarbakır'da yaşanan Narin Güran olayı nedeniyle, çocuğa eziyet çektiren ve cansız bedenini gizleyen Nevzat Bahtiyar ile aynı ismi taşımak istemiyorum. Bu kişiyle aynı ismi taşımak ne bana ne de kişiliğime yakışır" dedi.

Yeni isim: Barış

Nevzat Temel, isim değişikliği başvurusunda bulunarak, adını "Barış" olarak değiştirmek istediğini açıkladı. Temel, "İsmimi 'Barış' olarak değiştireceğim, dünyaya barış gelsin diye" ifadesini kullandı.

Narin Güran'ın ölümü ve şüpheliler

Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Nevzat Bahtiyar, jandarmadaki ifadesinde, amca Salim Güran'ın kendisinden çocuğun cansız bedenini dereye bırakmasını istediğini öne sürmüş, adliyeye sevk edilmişti. Bahtiyar, "Çocuğu kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanmıştı.