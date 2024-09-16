Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hediye Güran, adliyeye sevk edildi. Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma, şehri derinden sarsan bir olay olarak geniş yankı uyandırdı.

Narin Güran cinayeti ve soruşturma süreci

21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğartutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne dair yürütülen soruşturma hız kesmeden devam ediyor. Narin Güran'ın kaybolması ve ardından bulunan cesedi, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle araştırılıyor.

'Suç delillerini yok etme' suçlaması

Soruşturma kapsamında, cinayetle ilgili şüphelilerden biri olan amca Fuat Güran, suç delillerini yok etmek suçlamasıyla tutuklanmıştı. 13 Eylül tarihinde gözaltına alınan Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran'ın jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Hediye Güran adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan Hediye Güran'ın jandarma işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesi'ne getirildiği bildirildi. Adliyede yapılacak işlemler, Güran'ın cinayetle ilgili rolü ve suçlamalarına ilişkin detayları belirleyecek.