Salim Güran, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde muhtarlık yaparken, 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetinde baş şüpheli olarak tutuklandı. Narin’in amcası olan Salim Güran, cinayet sonrası yürütülen soruşturma kapsamında birçok delille suçlandı.

Olayın seyri ve tutuklama süreci

Soruşturma sırasında Salim Güran'ın aracında yapılan DNA incelemesi, Narin Güran’ın kıyafetlerindeki DNA ile eşleşti. Bu bulgu, cinayetle bağlantısını güçlendiren önemli bir delil olarak kabul edildi.

2 Ağustos’ta tutuklanan Salim Güran, “Kasten öldürme” ve “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından cezaevine gönderildi. Soruşturma boyunca güvenlik önlemleri artırıldı ve zanlı zırhlı araçla adliyeye sevk edildi.

Muhtarlık görevinden alındı

Salim Güran, tutuklanmasının ardından Bağlar Kaymakamlığı kararıyla muhtarlık görevinden uzaklaştırıldı. 2 Eylül'de alınan kararla, Tavşantepe Mahallesi’nin yönetimi geçici olarak birinci azaya devredildi.

Aile ve sosyal durum

Salim Güran’ın ailevi durumu hakkında detaylı bir açıklama yapılmazken, kaç çocuğu olduğu gibi bilgiler henüz resmi kaynaklarca doğrulanmadı.