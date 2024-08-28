Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'dan 8 gündür hiçbir iz bulunamadı. Arama çalışmaları aralıksız devam ederken, 11 bin dönümden fazla alan tarandı ve 130 kişinin ifadesine başvuruldu. Narin'in kaybolduğu saatlerde evinin yakınında kan lekeleri tespit edildi, ancak yapılan DNA testi lekelerin Narin'e ait olmadığını ortaya koydu.

Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran, kaybolduğu gün oğlunun ve iki arkadaşının evin arka tarafında sigara içip bir köpeğe zarar verdiğini belirtti. Güran, daha önce bu detayı gizlemesinin sebebini "Bizden şüphelenirler diye söylemedim" şeklinde açıkladı. Ekipler, Narin'in son görüntülerinde 4 arkadaşıyla yürüyüp eve doğru gittiğini belirledi. Arama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.