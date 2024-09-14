Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve daha sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümü büyük bir soruşturma başlatılmasına neden oldu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, şüpheli olarak gözaltına alınan 11 kişi tutuklandı. Özellikle, Narin'in amcası Salim Güran ve annesi Yüksel Güran’ın ifadeleri soruşturmanın seyrini değiştirdi.

Anneden diş örneği alındı

Son gelişmelere göre, Narin Güran’ın annesi Yüksel Güran’ın "kasten öldürme ve iştirakten" tutuklu bulunduğu sırada, diş izlerinin incelemeye alınacağı açıklandı. Sabah gazetesinin haberine göre, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi hafta sonu olmasına rağmen özel olarak açıldı ve uzmanlar, anneden diş ölçüsü alarak kritik bir tetkike başladı.

Diş izi karşılaştırılacak

Narin’in ağabeyi Enes Güran’ın kolundaki ısırık izinin kim tarafından bırakıldığına dair belirsizlik devam ediyor. Bu sebeple anneden alınan diş izleri, Enes’in kolundaki ısırık izi ile karşılaştırılacak. Adli tıp uzmanları tarafından yapılacak olan bu karşılaştırma, olayın aydınlatılması adına büyük önem taşıyor.

İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın evinde arama

Soruşturmanın genişlemesiyle birlikte itirafçı konumunda bulunan Nevzat Bahtiyar’ın evinde arama yapıldığı ve delil arandığı da gelen bilgiler arasında. Soruşturma kapsamında toplanan deliller, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmiş durumda.

Diş ve çene röntgenleri inceleniyor

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin’in diş ve çene röntgenlerine ulaşarak, bunları İstanbul Adli Tıp Kurumu’na iletti. Burada yapılan detaylı incelemeler sonucunda, ağabeyin kolundaki diş izinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemedi. Ancak, elde edilen diğer bulgularla birlikte bu soruşturma, henüz tam olarak çözülememiş olan gizemi çözme yolunda ilerliyor.