Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın cesedinin bulunmasının ardından, cesedi taşıyan N.B. savcılığa sevk edildi. Merkez Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolan küçük kızın cansız bedeni, 19 gün süren arama çalışmalarının ardından Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde itirafta bulunan N.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığa teslim edildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, N.B.’nin ifadesinin yanı sıra diğer detaylar da inceleniyor. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 24 kişi gözaltına alındı ve işlemleri devam ediyor.