Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cesedi, 8 Eylül’de Tavşantepe köyü yakınlarındaki bir derede çuval içinde bulunmuştu. Cinayet soruşturmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Narin'in kaybolmasının ardından, Güran ailesi köyün çobanı Ahmet Akgün’ü sorgulayarak feci şekilde dövdü. Bu olayın görüntüleri, mahkemeye gönderilerek Ulusal Kriminal Büro tarafından çözüme kavuşturuldu.

Ses çözümü tamamlanan 5 sayfalık raporda, sorgulamanın Narin'in amcası Erhan Güran’ın evinin bahçesinde yapıldığı ve bu olayda Güran ailesinin ileri gelenlerinin yanı sıra Narin'in babası Arif Güran ve ağabeyi Baran Güran’ın da yer aldığı belirtildi. Raporda, görüntülerdeki Kürtçe konuşmaların Türkçeye çevrildiği ve şüpheli sorgusunun içerdiği ifadeler açıklandı.

Ses kaydında, Güran ailesinin, Ahmet Akgün’e yönelik sordukları sorular şu şekilde:

"Tamam tamam, Enes kim? Kim tuttu?"

"Enes, o tuttu mu? Ne zaman tuttular?"

"Bilmiyorum, bilmiyorum."

"Şeyi tuttu, kadın mı yaptı?"

"Ne demişti?"

"Aynı cehennem."

"Bu şekilde söyle, şerefsiz gitme."

"Aaa, şimdi gördük."

"Ben diyorum, adam ne diyor?"

"Sen bize doğru ol."

"Sen orada değildin, ben söylemiyorum."

"Önemli olan o, biz yapabiliriz."

"Bizi tehdit mi ediyorsun?"

"Karın mı gelmiş?"

"Önemli olan yalan söylemek."

"Sen de söyle, ben bilmiyorum."

"Doğan söyle, eşeğin oğlu söyle."

"Savcı sana sorduğunda, ben bilmiyorum diyeceksin, yav sen söyleyeceksin."

"Ben bilmiyorum."

"Kızın, gördüm üç sefer üstüme."

"Yav hayvan, sen biliyorsun."

"Ah ah, lanet gelsin sizlere."

"Az önce dedin, bileyim, hiçbiri değil."