Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın boğularak öldürüldüğü netleşti. Adli Tıp raporunda, küçük kızın boyun ve göğüs bölgesinde ciddi hasarlar olduğu tespit edildi.

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan ve arama çalışmaları sonucunda 19 gün sonra ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüne ilişkin yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan Histopatoloji raporuna göre, küçük Narin’in boğularak öldürüldüğü kesinleşti. Raporda, boğazın yanı sıra göğüs bölgesinde de ciddi baskı izlerine rastlandığı belirtildi.

Sol boyun bölgesine yoğun baskı

Adli Tıp raporunda yer alan bulgulara göre, Narin’in özellikle sol boyun bölgesinde ciddi kanama izlerine rastlanıldı. Sol boyun ve çene altındaki kemiklerde yoğun kanama tespit edilirken, bu bölgedeki baskının ölüm anında kritik bir rol oynadığı düşünülüyor.

Göğüs bölgesinde de şiddetli hasar tespit edildi

Narin’in ölümüne ilişkin raporda dikkat çeken bir diğer detay ise, küçük kızın göğüs bölgesine uygulanan baskı. Göğüs kaslarında ve cilt altında kanamaya yol açan şiddetli bir baskı tespit edildi. Bu bulgular, zanlının Narin’e arkadan sarılarak boğma girişiminde bulunduğunu işaret ediyor. Göğsüne yapılan bu baskı, boğulma sırasında solunum yollarını engelleyerek ölüme neden olmuş olabilir.

Amca Salim'in DNA izleri olayı aydınlatıyor

Soruşturmanın devamında ortaya çıkan bir diğer önemli detay ise amca Salim Güran’ın olayla ilişkilendirilmesi oldu. Narin’in DNA izlerinin, amcanın ellerinde, araç direksiyonunda ve koltuklarda tespit edilmesi, boğulma sırasında ağızdan çıkan sıvıların bu izleri bıraktığını düşündürüyor. Bu deliller, amcanın cinayetle doğrudan bağlantısını güçlendiriyor.

Soruşturma sürüyor

Narin Güran’ın ölümüne dair soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerde 91 ayrı bulgu değerlendirilirken, önümüzdeki günlerde detaylı adli tıp raporunun tamamlanması bekleniyor.