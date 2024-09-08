Diyarbakır’da 21 Ağustos'ta kaybolan ve tüm Türkiye'yi yasa boğan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, Eğertutmaz Deresi’nde bulundu. Daha önce yapılan aramalarda sonuç alınamayan bölgede, Narin'in cansız bedeni bir torba içerisinde keşfedildi. Torbanın içinde Narin’in çantası, terliği ve dini eğitim için kullanılan Elif-ba kitabı da bulundu.

Olayın duyulmasının ardından, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemleri başlatıldı. Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Nahit Eren, kurum önünde yaptığı açıklamada, yaklaşık 8 saattir devam eden otopsi sürecinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Saat 12.20’den bu yana süren incelemelerde, Narin'in bedeni üzerinde hem dış otopsi hem de delil toplama çalışmaları yürütüldüğünü belirten Eren, cesedin 19 gün boyunca gömülü halde kalması nedeniyle ciddi derecede deforme olduğunu açıkladı.

Eren, Narin’in cansız bedeninin üzerine taşlar konularak saklandığını ve bu durumun olayın planlı bir şekilde gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde izlenim verdiğini ifade etti. Çantası ve terliklerinin de torbanın içerisinde bulunduğunu belirten Eren, bu eşyaların önemli deliller arasında yer aldığını söyledi.

"Otopsi devam ediyor, kesin ölüm nedeni henüz belli değil"

Otopsi işlemlerinin uzun sürmesi, cesedin deforme olması ve detaylı incelemelere ihtiyaç duyulmasıyla açıklanırken, 13-14 kişilik uzman bir ekip tarafından yapılan çalışmaların sürdüğü bildirildi. Baro Başkanı Eren, ölüm nedeninin henüz kesin olarak belirlenemediğini, ancak biyolojik ve patolojik incelemeler tamamlandıktan sonra kesin raporun hazırlanacağını belirtti.

Şu an için ölüm nedeni hakkında net bir şey söylemenin zor olduğunu vurgulayan Eren, “Ön rapor henüz hazırlanmadı. Ancak elde edilen deliller ışığında ilerleyen günlerde daha fazla bilgi elde edilecek. Narin’in çantası, terliği gibi deliller dikkatlice toplandı ve incelemeye alındı" dedi.

"19 günlük kayıp sürecinde deforme oldu"

Narin’in cesedinin bulunmasından sonra yapılan ilk incelemelerde, cesedin bulunduğu süre boyunca önemli derecede deforme olduğu belirtildi. Baro Başkanı, “19 gün gibi uzun bir süre geçmesi nedeniyle ceset ciddi anlamda deforme olmuş durumda. Bu da otopsi sürecini uzatıyor ve sonuçların elde edilmesini geciktiriyor. Ancak uzmanlar bu konuda gerekli titizliği gösteriyorlar ve rapor hazırlandığında açıklama yapılacak” ifadelerini kullandı.

Aileye dair sosyal medyada yapılan bazı spekülasyonlar da gündemde yer aldı. Narin’in ailesi hakkında çeşitli iddialar ortaya atılırken, konuyla ilgili herhangi bir net bilgi bulunmadığı için yetkililer kamuoyunu yanlış bilgilendirmeme konusunda uyardı.

Bu acı olay, Türkiye genelinde büyük yankı uyandırırken, birçok sivil toplum kuruluşu ve sosyal medya kullanıcıları da Narin’in ölümünün aydınlatılması için çağrıda bulundu. Otopsi sonuçlarının ve soruşturmanın ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.