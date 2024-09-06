Narin Güran'ı bulmak için başlatılan arama çalışmalarının 17. gününde, önemli gelişmeler yaşandı. Diyarbakır'da yürütülen operasyon genişletildi ve Ankara'dan özel bir ekip bölgeye sevk edildi. 48 kişilik bu ekip, Eğertutmaz Deresi'nde kapsamlı bir arama başlattı. Arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de katılarak, deredeki ve çevresindeki bölgelerde detaylı incelemeler yapıyor. Ekipler, suyun derinliklerinde ve etrafındaki alanlarda titizlikle arama gerçekleştiriyor, herhangi bir ipucu veya bulguya ulaşmaya çalışıyor.

Amcanın tutukluluğuna itiraz

Arama çalışmalarının sürdüğü köyde, Salim Güran'ın tutukluluğuna dair yeni bir gelişme yaşandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Salim Güran’ın tutukluluğuna itirazda bulunarak, yeniden değerlendirilmesini talep etti. Soruşturma kapsamında Salim Güran’ın rolü ve sorumluluğu hakkında yeni bilgiler toplandığı bildiriliyor. Bu gelişme, arama çalışmalarının ve soruşturmanın kapsamını etkilemesi beklenen bir adım olarak değerlendiriliyor.

Köydeki sessizlik sarsıldı

Köydeki genel sessizlik, birkaç saat öncesine kadar devam etti. Ancak, Ankara'dan gelen ekibin köydeki keşif çalışmalarıyla birlikte, bölgedeki hareketlilik arttı. Ekip, köy çevresinde detaylı bir inceleme yaparak, arama çalışmalarını genişletmiş durumda.

DNA bulguları üzerine incelemeler

Arama çalışmalarında önemli bir gelişme de, Salim Güran’ın aracında bulunan DNA bulguları oldu. Araçta küçük bir kıza ait DNA izlerine rastlandı. Bu bulgular, Narin Güran’ın kaybolmasıyla ilgili şüpheleri ve soruşturma yönelimlerini güçlendirdi. Ekipler, bu bulgular üzerinde detaylı laboratuvar incelemeleri yaparak, Narin Güran’ın bulunmasına yönelik yeni ipuçları arıyor.

'Gelişmeleri yakından takip ediyoruz'

Narin Güran'ın bulunmasına yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Arama ekipleri, bölgedeki her türlü detayı inceleyerek, Narin’in izine ulaşmayı hedefliyor. Vatandaşlar ve yetkililer, bu zor günlerde birlikte hareket ederek, Narin Güran’ın sağ salim bulunması için yoğun çaba sarf ediyor. Arama ve kurtarma operasyonlarının sonuçları merakla bekleniyor.