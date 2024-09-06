Gerçek Gündem'in haberine göre, Narin’in kaybolduğu gün son olarak görülen 9 yaşındaki M. adlı kız çocuğu, pedagoglar eşliğinde ifadesine başvuruldu. M., 21 Ağustos günü saat 18.47’de Narin ile son kez görüştüğünde, Narin’in ‘Çok yorgunum, oyun oynamayalım’ dediğini ve bu yüzden ayrıldığını belirtti. Narin, o gün saat 13.50’de camideki kursa gitmek üzere evden ayrıldı ve 18.47’de son görüntüsü kaydedildi. Ailesi tarafından 19.30’da aranmaya başlayan Narin’in kaybolduğu süre zarfındaki 43 dakikalık gizem ve bölgede en son saat 18.59’da görülen amcanın tutuklanma süreci, soruşturmanın odak noktalarından biri olmaya devam ediyor.

Editör: Mehrican Candemir