Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta Kur’an kursundan dönerken kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni, arama çalışmalarının 19. gününde bir dere yatağında çuval içinde bulunmuştu. Cinayet soruşturması devam ederken, Narin’in annesi Yüksel Güran’ın, kızının kaybolduğu günlerde söylediği sözler gün yüzüne çıktı ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Narin’in kaybolduğu günlerde Yüksel Güran’ın sözleri

Narin Güran’ın kaybolmasının ardından, 24 Ağustos’ta Gülistan Doku’nun ailesi tarafından Narin’in ailesine yapılan ziyaret sırasında Yüksel Güran’ın ağlatıcı sözleri dikkat çekti. Gülistan Doku, 2019 yılında Tunceli’de kaybolmuş ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Gülistan’ın ailesinin Narin’in annesine destek olmak amacıyla yaptığı bu ziyaret sırasında Yüksel Güran’ın, “Narin karanlıkta kalmasın. Ne olur kızımı bırakın, ne olur bir köşeye atın. Ne olur benim kızıma göstermeyin. Kızım biliyor, dayanamıyor” ifadeleri dikkat çekti.

Olayın ardından Yüksel Güran’ın tutuklanması ve mahkeme süreci

Narin Güran’ın kaybolmasının ardından yapılan geniş çaplı arama ve soruşturmalar sonucunda, anne Yüksel Güran ve kardeşi Enes Güran ‘çocuğu kasten öldürmeye iştirak’ suçlamasıyla tutuklandı. Savcılığın yürüttüğü soruşturmada, Yüksel Güran’ın verdiği ifadelerdeki çelişkiler ve dosyada bulunan deliller, tutuklama kararının gerekçesi olarak gösterildi. Yüksel Güran’ın, Narin’in ölümüne neden olan ve bu süreçte neler yaşandığı konusunda önemli bilgileri sakladığı iddiaları güçlendi.

Sosyal medyada ve kamuoyunda Yüksel Güran’ın sözleri üzerine tartışmalar

Narin Güran’ın ölümünden sonra ortaya çıkan bu görüntüler, sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı. Yüksel Güran’ın, kızının ölümüne neden olan olayları ve failleri bildiği yönündeki iddialar, daha da kuvvetlendi. Yüksel Güran’ın bu olayla ilgili olarak Didem Arslan Yılmaz’ın programında da benzer ifadeler kullandığı ortaya çıktı.

Gülistan Doku’nun ailesinin ziyareti ve sonraki gelişmeler

Gülistan Doku’nun ailesi, Narin Güran’ın annesine destek olmak için yaptıkları ziyarette, yaşadıkları acıyı ve Narin’in bulunması için yapılan arama çalışmalarının önemini vurgulamıştı. Bu ziyaret sırasında, Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku’nun “Gülistan’ımız 4 yıldır yok, karanlıkta kaldı. Şuramıza alev düştü. Narin’in annesi de bu hale düşmesin diye herkesi Narin’i aramaya davet ediyoruz” şeklindeki ifadeleri de dikkat çekmişti.