Diyarbakırlı Narin, 8 yaşındaydı. Önünde koskoca bir ömür vardı.

Arkadaşlarıyla sokaklarda koşup oynayacaktı.

Okuyacak, meslek sahibi olacak, toplumda yer edinecekti.

Yok, hayır.

Bu okuyacak kısmını unutun.

Çünkü, Narin’in ailesinin öyle bir düşüncesi yoktu.

Nereden mi biliyorum.

O minik kızımızın minicik tabutuna konan gelinlikten.

Ailesinin tek derdi onu gelin edememekmiş ben bunu anladım tabuta konan gelinlikten.

Narin’e ölüm yakışmamıştı, tabutuna koydukları gelinlik hiç yakışmadı.

Okul önlüğü konmalıydı.

Hemşire kıyafeti konmalıydı.

Polis üniforması konmalıydı.

Narin’in kimseye söyleyemediği, kim bilir ne hayalleri vardı.

Ama inanıyorum ki onun aklına en son gelecek şeyi serdiler tabutunun üstüne.

Demek ki 8 yaşındaki Narin’i gelinlik kız gibi görüyorlardı.

Öyle olmasa, ne işi var gelinliğin o tabutun üstünde.

Şunu mu demek istiyorlar tabuta gelinlik koyarken:

Bir kaç sene daha yaşasaydı gelin olacaktı…

Çocuk gelin olacaktı yani.

Öyle mi..

Tabuta gelinlik koyarken topluma verilmek istenen mesaj bu mu?

Katili uzaklarda aramayın.

8 yaşındaki kız çocuğunun tabutunun üstüne gelinlik koyan zihniyettir katilin ta kendisi.

Bu zihniyet yok edilmedikçe Narin’ler yaşayamaz.

Narinler okuyamaz.

Önce o tabutun üzerinden gelinliği alacaksınız.

Bu düşüncedeki insanların kafasına onun daha çocuk olduğunu, gülüp oynamaya, eğitim görmeye ihtiyacı olduğunu, o olmayan beyinlerine sokacaksınız.

İşte o zaman Narin’ler ölmez.

Narin’ler okur büyük adam olurlar.

Yattığın yer seni incitmesin Narin.

Belki seni öldüren bulundu hala kesin bir şey bilmiyoruz.

Ama sana kötü haberim var.

Seni öldüren zihniyet hala serbest…

GÜNÜN SÖZÜ

8 yaşındaki kıza, gelinlik değil, okul önlüğü yakışır