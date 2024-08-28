Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ı bulma çalışmaları, sekizinci gününde sürüyor. Bağlar’ın kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde başlatılan arama operasyonları, İl Jandarma Komutanlığı tarafından geniş bir ekip tarafından yürütülüyor.

Gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmalarında, olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan bir şüpheli, jandarma işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelinin serbest bırakılması, bölgede ve sosyal medyada çeşitli yorumlara neden oldu. Jandarma, gözaltına alınan şüpheli hakkında yapılan incelemelerde herhangi bir somut bulguya rastlayamadıklarını açıkladı.

66 kişinin ifadesine başvurulmuştu

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, kaybolma olayına ilişkin yapılan çalışmalar hakkında basın mensuplarına bilgi vermişti. Yıldırım, arama çalışmaları kapsamında toplamda 66 kişinin ifadesine başvurulduğunu belirtmişti. Bunlar arasında 8 şüpheli ve 58 tanık yer alıyor.