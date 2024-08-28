Diyarbakır'da kaybolan küçük Narin’in bulunması için yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. İlk aşamada 8 kişi gözaltına alındı, bunlardan 7’si serbest bırakıldı. Ancak gözaltında kalan bir kişinin kolunda diş izi bulundu. Şüpheli, diş izinin kendisi tarafından yapıldığını belirtti. Patoloji örneği alındı ve sonuçların ne zaman açıklanacağı merakla bekleniyor.

Çember daralıyor

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, basın mensuplarına yaptığı açıklamada soruşturmanın seyrine dair bilgiler verdi. Yıldırım, “Çember giderek daralıyor. Elimizde deliller ve ifadeler var. Narin’in köydeki hareketlerini dakika dakika takip ediyoruz. Sonuca çok yakınız” şeklinde konuştu. Yıldırım, devletin tüm imkanlarının kullanıldığını ve her türlü ihtimali değerlendirdiklerini belirtti. “Narin’imizi sağ olarak bulmak istiyoruz. Gönüller yaralı, 85 milyon bu olaya çok üzülüyor. Biz geceleri dahi uyumuyoruz” diyerek, Narin’in bulunması için yapılan yoğun çabayı vurguladı.

Arama ve kurtarma çalışmaları

Soruşturmanın ilerleyen günlerde nasıl sonuçlanacağı ve Narin’in bulunup bulunamayacağı konusunda detaylı bilgiye ulaşıldığında, kamuoyuna açıklama yapılacak. Şu anda arama ve kurtarma çalışmaları büyük çapta devam ediyor. Jandarma ve diğer güvenlik birimleri, her türlü ihtimali değerlendirmekte ve bulguları titizlikle incelenmektedir.