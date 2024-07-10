çişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 12 ilde gerçekleştirilen Narkoçelik-26 operasyonunda 57 uyuşturucu satıcısının yakalandığını ve büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapanlara yönelik düzenlenen Narkoçelik-26 operasyonlarının detaylarını açıkladı. Operasyon, 12 ilde geniş çaplı bir katılımla gerçekleştirildi ve önemli sonuçlar elde edildi.

12 ilde devasa operasyon

Narkoçelik-26 operasyonu, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından düzenlendi. Operasyona 236 ekip, 1596 personel ve hava araçları katıldı. İstanbul, Antalya, Bingöl, Diyarbakır, Aydın, Gaziantep, Erzurum, Samsun, Hatay, Ankara, Ağrı ve Van olmak üzere toplam 12 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Operasyonlar sonucunda, 57 uyuşturucu satıcısı yakalandı. Yakalanan şahıslardan 28'i tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Gözaltına alınan diğer şahısların işlemleri ise devam ediyor.

Operasyon kapsamında 426 kg uyuşturucu madde, 3 milyon 915 bin 485 adet kök kenevir ve skunk, 2 milyon 512 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlar aralıksız devam edecek

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada güvenlik güçlerinin özverili çalışmaları sayesinde uyuşturucu ticaretine ve kullanımına büyük bir darbe indirildiğini belirtti. "Güvenlik güçlerimiz, uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla çalışmalarını sürdürmektedir. Bu operasyonlar, gençlerimizi ve toplumumuzu koruma amacımız doğrultusunda aralıksız devam edecektir." dedi.

1️⃣2️⃣ İlde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-26” operasyonlarında;

4️⃣2️⃣6️⃣ Kg Uyuşturucu Madde,

3️⃣ Milyon 9️⃣1️⃣5️⃣ Bin 4️⃣8️⃣5️⃣ adet kök kenevir ve kök skunk,

2️⃣ Milyon 5️⃣1️⃣2️⃣ Bin… pic.twitter.com/KTPprMajcV — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 10, 2024