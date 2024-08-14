İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde 59 ilde gerçekleştirilen "Narkoçelik-32" operasyonlarının sonuçlarını duyurdu. Bu operasyonlar, yerel suç örgütleri ve uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik olarak düzenlendi. Operasyonlarda toplamda 3 ton 746 kilogram uyuşturucu madde ve 861 bin 90 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda 520 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin, uyuşturucu madde ticareti yapan ve sokaklarda satış yapan zehir tacirleri olduğu bildirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin ve hapların miktarı, operasyonların başarısını ve uyuşturucu ile mücadeledeki etkinliği gözler önüne seriyor.

İçişleri Bakanı'nın açıklamaları

Bakan Yerlikaya, operasyonların büyük bir titizlikle yürütüldüğünü ve uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Uyuşturucu madde ile mücadelede elde edilen bu tür başarıların, suç örgütlerinin faaliyetlerini engellemeye yönelik önemli adımlar olduğunu ifade etti.