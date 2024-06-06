Başkan Uzun’un liderliğinde Narlıdere Belediyesi, işçi haklarından altyapı çalışmalarına, kalite yönetiminden toplumsal iletişime kadar birçok alanda etkili projeler gerçekleştirdi.

İşçiye büyük jest! Toplu iş sözleşmesi tamamlandı

Narlıdere Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında 66 kadrolu işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başarıyla tamamlandı. Başkan Uzun, “Büyük bir aileyiz ve emeğin, alın terinin değerini çok iyi biliyoruz. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmediğimiz toplu sözleşmemiz mesai arkadaşlarımıza hayırlı olsun.” dedi. Belediye-İş Sendikası 2 No’lu Şube Başkanı Savaş Atalay ve sendika temsilcilerine teşekkürlerini iletti.

Asfaltlama çalışmaları hız kesmiyor

Narlıdere Belediyesi ekipleri, planlanan program dahilinde ilçenin çeşitli noktalarında asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Uzun, “Narlıdere’mizin sokaklarını daha güvenli hale getirmek ve komşularımızı konforlu ulaşımla buluşturmak için sahada olmaya devam edeceğiz.” diyerek çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Kalite onaylandı! Narlıdere Belediyesi’ne ISO 9001 Belgesi

Narlıdere Belediyesi, yapılan denetimler sonucu ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazandı. Başkan Uzun, “Kalite performansını artıracak ve vatandaşlarımıza sunulan hizmetleri daha etkin ve verimli hale getirecek ISO 9001 belgesinin kurumumuza kazandırılmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.

Halkın Başkanı Erman Uzun Pazaryeri ziyaretinde

Göreve geldikten hemen sonra Narlıdere Kapalı Pazaryeri’ni ziyaret eden Başkan Uzun, pazar esnafı ve vatandaşlarla sohbet ederek bayramlarını kutladı. Başkan Uzun, talep ve önerileri dinlediği ziyaretinde çocuklarla bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Seçim çalışmalarında sık sık pazaryerini ziyaret ettiğini belirten Uzun, “Seçimlerin ardından pazaryeri esnafımız ve vatandaşlarımızla tekrar bir araya gelerek onların bayramını kutladık, talep ve önerilerini dinleme fırsatı bulduk. Sandıkta oyları ile bizleri Narlıdere Belediye Başkanlığına layık gören vatandaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Heyecanlıyız, Narlıdere’mize nasıl değer katarız, vatandaşlarımıza nasıl daha çok hizmet götürürüz onun derdindeyiz. Hızla aksiyon alacağız, söz verdiğimiz gibi ‘daha yaşanılabilir bir Narlıdere’yi hep birlikte inşa edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Geleceğe yönelik çalışmalar

Başkan Uzun’un göreve gelmesinden bu yana yaptığı hizmetler, Narlıdere’nin daha yaşanabilir ve modern bir ilçe olması yolunda önemli adımlar olarak değerlendiriliyor. Başkan Uzun, tüm çalışma arkadaşlarıyla birlikte ilçedeki sorunları çözmek ve vatandaşların taleplerini karşılamak için hızla aksiyon alacaklarını belirtti.

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun’un göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirdiği hizmetler, ilçede büyük bir memnuniyet yaratmış durumda. Başkan Uzun, vatandaşlara sunduğu hizmetlerin kalitesini artırarak, Narlıdere’nin her alanda gelişmesine katkıda bulunmayı sürdüreceğini ifade etti.