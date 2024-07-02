Narlıdere Belediyesi, Belediye Meclisi'nin oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda, Narlıdere Belediyesi bu uluslararası sözleşmeye taraf olacak ve çeşitli önlemler alarak çocukları cinsel istismardan koruma konusunda etkin rol üstlenecek.

Lanzarote Sözleşmesi, çocukların cinsel sömürü ve istismarına karşı korunması için alınacak tedbirleri ve uluslararası iş birliği adımlarını içeren Avrupa Konseyi belgesidir. İlk olarak 25 Ekim 2007'de İspanya'nın Lanzarote Adası'nda imzalanmıştır. Bu sözleşme, çocukların haklarını korumak ve cinsel suçlarla mücadele etmek amacıyla üye devletler arasında ortak bir çerçeve sağlar.

Narlıdere Belediyesi'nin Taahhütleri

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, sözleşmeye taraf olunmasıyla ilgili olarak, toplumun tüm kesimlerinin katılımını sağlayarak çocuklara yönelik şiddetin ve istismarın önlenmesinde aktif rol alacaklarını vurguladı. Belediye, sözleşme kapsamında çeşitli eğitim ve bilinçlendirme kampanyaları düzenleyerek toplumsal farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Narlıdere Belediyesi'nin aldığı bu karar, çocukların güvenliğini sağlamak ve haklarını korumak için atılan önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Belediye, kamusal alanlarda çocuk dostu hizmetler sunarak ve yerel yönetimler arası iş birliğiyle desteklenerek bu hedeflere ulaşmayı amaçlıyor.