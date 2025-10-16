Narlıdere Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Güneş Kitap Kulübü ve Neşeli İyi İnsanlar Atölyesi, yeni sezona “Kahkaha ve Dansla Bedenin Şifası” etkinliğiyle başladı. Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, katılımcılar kahkaha, dans ve nefesin iyileştirici etkilerini deneyimledi.



Kahkaha ve dansın şifası

Wellness Koçu Sevda Kılıçaslan, etkinliğin yalnızca eğlence amacı taşımadığını belirtti. “Kahkaha, doğal ağrı kesici, stres hormonu düşürücü ve bağışıklık güçlendirici etkiye sahiptir. Dans ise dopamin, serotonin ve endorfin seviyelerini artırır; beden ve ruhu esnetir. Ritimli hareketler ve nefes pratikleri vagus sinirini aktive eder. Bu sayede beden ‘savaş ya da kaç’ modundan çıkar, rahatlama ve iyileşme başlar” dedi.

Etkinlikten kazanımlar

Her yaştan katılımcıya açık etkinlikte müzik, nefes, kahkaha ve hareket bir araya gelerek neşe ve farkındalık sağladı. Katılımcılar stres yükünü bırakarak yeniden canlılık ve huzur kazandı.

Yeni sezonda farklı temalar

Narlıdere Belediyesi yetkilileri, Güneş Kitap Kulübü ve Neşeli İyi İnsanlar Atölyesi’nin yeni sezonda farklı temalarla etkinliklerine devam edeceğini duyurdu.