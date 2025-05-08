Narlıdere Belediyesi, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında farkındalık yaratmak, eşit yaşam hakkına dikkat çekmek ve engelli bireylerin başarı hikâyelerini görünür kılmak amacıyla iki özel etkinlik düzenleyecek.

Etkinliklerden ilki tiyatro oyunu

Engelliler Haftası etkinliklerinin ilki, 10 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek olan “Aslında Hepimiz Deliyiz” adlı tiyatro oyunu olacak. Konak Belediyesi Tiyatro Topluluğu’nun sahneleyeceği oyun öncesinde, kendisi de engelli bir birey olan Erkan Kızıldağ, engelli bireylerin yaşadığı sorunları anlatan bir konuşma yapacak.

İkinci etkinlik panel: “Başarı Öyküsü”

12 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00’te Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda düzenlenecek “Engelli Bireylerin Başarı Öyküsü” başlıklı panelde ise, Öğretim Görevlisi Hatice Özkan, Avukat Ahmet Haydar, ALS-MNH Derneği Genel Başkanı Dr. Alper Kaya, aktivist Gülay Serin ve Multipl Skleroz (ms) Hastalığı Dernek Saymanı Şebnem Oktay birer konuşma yapacak.

Kapanışta Engelsiz Sesler Korosu sahnede

Narlıdere Belediyesi Engelsiz Sesler Korosu da etkinliğin sonunda gerçekleştireceği müzik dinletisi ile katılımcılara duygusal anlar yaşatacak.