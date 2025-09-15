Okulların açılması ve seçmelerin tamamlanmasının ardından, genç yetenekler orkestraya katılarak ilk provalarına başladı.

Orkestra, çocuklara nitelikli sanat eğitimi sunmayı ve yeteneklerini geliştirme fırsatı vermeyi hedefliyor. Vurmalı çalgılar, viyola, viyolonsel, kontrabas, keman, klarnet, flüt, obua, fagot, trombon, korno ve trompet gibi farklı enstrümanlarla yeteneklerini sergileyen öğrenciler, seçmelerin ardından orkestrada yer almayı başardı.

Türkiye’nin önde gelen orkestralarında görev yapmış keman sanatçısı ve orkestra şefi Tolga Akın yönetiminde çalışmalarını sürdüren Çocuk Senfoni Orkestrası, bu dönemde de hem çocukların yeteneklerini sahneye taşıyacak hem de Narlıdere’nin kültür-sanat yaşamına katkı sağlayacak.

Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası, çocukların yaratıcılıklarını geliştiren, sosyal becerilerini destekleyen ve onları geleceğe daha donanımlı bireyler olarak hazırlayan önemli bir sanat okulu niteliği taşıyor. Yeni dönemde orkestranın çeşitli konserler ve etkinliklerle sanatseverlerle buluşması bekleniyor.