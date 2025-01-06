Narlıdere Belediyesi, aziz şehitlerimizin hatırasını onurlandırmak amacıyla Narlıdere Şehitliğini bakım ve onarımdan geçirerek yeniledi. Yapılan çalışmalar kapsamında çevre düzenlemeleri yapılırken, kaldırımlar ve engelli rampası da yenilendi. Ayrıca eksik kalan bölümler tamamlanarak peyzaj çalışmaları gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de desteklediği bu düzenleme, Narlıdere Şehitliği’ni tarihimize ve kahramanlarımıza yakışır bir hale getirdi. Belediye Başkanı Erman Uzun, şehitlerimizin hatırasına olan saygıyı her zaman canlı tutacaklarını belirtti.

“Şehitlerimizin emanetine sahip çıkıyoruz”

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, şehitlerimizin kutsal emanetine büyük bir özenle sahip çıktıklarını vurguladı. Uzun, “Kurtuluş Savaşı ve diğer kahramanlık mücadelelerinde vatanı için canını feda eden aziz şehitlerimizin anısını yaşatmak en büyük görevimizdir. Narlıdere Şehitliğine gönlümüzle, sevgimizle ve saygımızla bakıyoruz. Vatan evlatlarının yattığı bu kutsal mekanın gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak bizim boynumuzun borcudur. Tüm şehitlerimizi sonsuz minnet ve şükranla anıyoruz” dedi.

Kahramanlıklarla dolu bir tarih

Toplam 28 mezarın yer aldığı Narlıdere Şehitliği, 1. Dünya Savaşı sırasında Sancakkale’de şehit düşen 6 subay ve erin defnedilmesiyle kurulmuştur. İzmir'in işgali sırasında Yunan kuvvetleri tarafından şehit edilen Albay Süleyman Fethi Bey ve 8 asker ile çeşitli görevlerde şehit olan 4 asker de burada yatmaktadır. Ayrıca 9 sivil memurun mezarı da bulunan Narlıdere Şehitliği, tarihimizde kahramanlık ve fedakarlığın sembolü olarak büyük bir anlam taşımaktadır.