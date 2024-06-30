Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve beraberlerindeki ekip, Narlıdere ilçesinde altyapı iyileştirme çalışmaları kapsamında saha ziyaretleri gerçekleştirdi. İlk olarak Sahilevleri bölgesinde İZSU'nun yaptığı altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen yetkililer, dere yataklarının ıslahı ve aşırı yağışlara karşı alınacak tedbirler konusunda detaylı görüşmelerde bulundu.

İş birliği ile ortak çözümler

Başkan Erman Uzun, yapılan toplantıda özellikle kış aylarında artan yağışların yarattığı sorunları ele aldıklarını belirterek, vatandaşların taleplerine yönelik çözüm adımları üzerinde durduklarını ifade etti. İZSU'nun Narlıdere'deki çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirten Uzun, İzmir genelinde 4,5 milyon insanı etkileyen bir kurum olarak İZSU'nun ilçedeki sorunları ve ihtiyaçları iyi bildiğini vurguladı. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimleriyle uyum ve iş birliği içinde olduklarını sözlerine ekledi.

Teşekkür mesajı

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ise Narlıdere'de yapılan çalışmaların önemine dikkat çekerek, altyapının güçlendirilmesi ve çevre sağlığının korunması için yoğun bir çaba harcadıklarını belirtti. Başkan Erman Uzun ve İZSU heyeti, ilçede yapılan çalışmalar için vatandaşlar adına teşekkürlerini iletti.