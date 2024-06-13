İzmir'in Narlıdere ilçesinde, 13 yaşındaki B.A.'nın birden fazla kişi tarafından tecavüze uğramasıyla ortaya çıkan dehşet verici olay, annesi N.A.'yı derinden sarsmış durumda. Olayın ardından N.A., acısını bir benzin bidonuyla çıkardı ve iki sanığın evini ateşe verdi. Şans eseri yaralanma olmazken, olayın duyulmasıyla birlikte toplumda büyük yankı uyandı.

B.A.'nın annesi N.A., olayın yaşandığı mahalledeki bir arkadaşına durumu anlattıktan sonra, adalet arayışına girişti. Ancak içindeki öfke ve travma hala dinmemişti. Bir gece, saat 04.00 civarında, hala evini toplamak için gittiği mahalledeki şüphelilerin evine giderek benzin döktü ve ateşe verdi. Bu sırada şüphelilerin kahvehanesini de talan ettiği belirtildi.

N.A., olayın ardından gözaltına alındı ve bir gece nezarette tutulduktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kendisini "kendimde değildim" diyerek savunan N.A., yaşadığı travmayı şu sözlerle dile getirdi: "6 Haziran günü evimi toplamaya gittim. Ama çok kötüydüm. Dayanamıyordum. Elime benzin alıp evleri yaktım. Ben yandım onlar da yansın istedim. Ama sanık oldum. Kafam yerinde değildi. Delirmiştim. Halen kendimde değilim."