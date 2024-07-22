Narlıdere Belediyesi, son günlerde termometrelerin zirveye ulaşmasıyla birlikte, sahada görev yapan personelin çalışma saatlerinde düzenlemeye gitti. Narlıdere Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz boyunca sabah 06.00'dan öğle 13.00'e kadar çalışacak.

Narlıdere Belediyesi, bu kararla aşırı sıcakların yol açabileceği sağlık problemlerini önlemeyi hedefliyor. Belediye, aynı zamanda vatandaşa sunulan hizmetlerin aksamasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri aldı.

Aşırı sıcaklar personelin işini zorlaştırıyor

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, sıcakların halk sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini belirterek, “Yaz aylarıyla artan sıcaklıklar hem sağlığı tehdit ediyor hem de sahada çalışan personelimizin işini zorlaştırıyor. Bu nedenle çalışma saatlerinde düzenleme yapma kararı aldık. Bu şekilde hem personelimiz sıcaktan etkilenmeyecek hem de hizmetlerimiz aksamayacak” dedi.

Vatandaşlara uyarı

Başkan Uzun, aşırı sıcaklara karşı vatandaşların da tedbirli olması gerektiğini vurguladı. Uzmanların, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması konusunda uyarıda bulunduğunu hatırlatan Başkan Uzun, “65 yaş üstü, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın sıcak havalarda daha dikkatli olmalarını rica ediyoruz” şeklinde konuştu.